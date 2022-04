Jannes Vollert schwärmt von Halle: „Hier kann man sich wohlfühlen“

Jannes Vollert geht in seine dritte Saison beim Halleschen FC.

Halle (Saale) - Da ist einer offensichtlich voll im EM-Fieber. Die Spieler des Halleschen FC liefen am Montagnachmittag beim Trainingsauftakt am Sandanger in einheitlicher Vereinskleidung auf: rotes Trainingsshirt und rote Trainingshose. Innenverteidiger Jannes Vollert brachte aber trotzdem die deutsche Fahnen unter: Auf seinen roten Socken prangten nicht nur seine Initialen, sondern jeweils auch das schwarz-rot-goldene Banner. „Ich bin Fan der deutschen Mannschaft“, bekräftigte er. Sportdirektor Ralf Minge empfahl ihn daraufhin prompt weiter: Er könne doch locker selbst bei Jogis Jungs mitspielen.