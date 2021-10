Jannes Vollert arbeitet an HFC-Comeback: „Sprinten ist noch nicht möglich“

Halle (Saale)/MZ - Jannes Vollert führte am Dienstagvormittag sein Rehaprogramm in der Sportklinik in Halle fort. Der Innenverteidiger des Halleschen FC hatte sich im Trainingslager in der Vorbereitung das Außenband im Knie gerissen.

„Sprinten ist noch nicht möglich. Ich beginne jetzt aber langsam mit fußballspezifischen Übungen“, sagte der 23-Jährige.

Beim Halleschen FC fallen sieben weitere Spieler langzeitverletzt aus: Justin Eilers (Ödem im Knie), Fabian Menig (Hüftprobleme), Sören Reddemann (Wadenbeinbruch), Tom Zimmerschied (Bänderverletzung Schulter), Aaron Herzog (Kreuzbandriss), Sven Müller (Fraktur im Sprunggelenk), und Jan Löhmannsröben (Außenbandriss im Knie).