Jan Löhmannsröben wechselt vom HFC nach Zwickau

Zwickau/Halle/DPA/MZ - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat sich die Dienste von Routinier Jan Löhmannsröben gesichert. Der 31-Jährige, der zuletzt beim Halleschen FC spielte, unterschrieb einen Einjahresvertrag mit einer nicht näher bezeichneten Option, wie der Klub am Freitagabend mitteilte. Der Mittelfeldspieler ist bereits der neunte Neuzugang der Schwäne für die kommende Saison.

„Jan Löhmannsröben ist ein sehr erfahrener und bekannter Spieler in der 3. Liga. Er hat bereits Aufstiegs- und Abstiegskampf erlebt und war in allen Vereinen, wo er gespielt hat, stets absoluter Stammspieler“, sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Löhmannsröben spielte für Hansa Rostock in der 2. Liga. Vor seiner Zeit in Halle war er unter anderem auch beim 1. FC Magdeburg, FC Carl-Zeiss Jena und dem 1. FC Kaiserslautern. Als Lautern-Profi sorgte er vor knapp vier Jahren mit einer Schiedsrichter-Schelte nach einem Spiel in Zwickau für Aufsehen, als er dem Referee in einem emotionalen TV-Interview empfahl, „Cornflakes“ zu zählen.

Für den HFC absolvierte Löhmannsröben 20 Drittligaspiele, er schoss ein Tor. Der HFC hatte mit dem routinierten Mittelfeldabräumer über Woche über eine Vertragsverlängerung verhandelt, am Ende ohne Erfolg. Aus Sicht des HFC feilschte „Löh“ um eine zu lange Vertragslaufzeit: zwei Jahre plus Option. So hieß es. Quatsch hatte Löhmannsröben daraufhin der MZ erklärt: „Die Laufzeit ist kein Thema. Ich würde auch ein bis zwei Jahre machen. Die Entscheidung liegt beim Verein.“

Am Ende kam es zu keiner Einigung.

Nun trifft Löhmannsröben mit Zwickau gleich am ersten Spieltag auf den HFC. Bereits am 24. Juli kommt es zum Wiedersehen.