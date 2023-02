Die Angst geht um bei den Fans des Halleschen FC. Die Mannschaft ist verunsichert, steht nach einem Negativlauf am Tabellenende der dritten Liga. Dazu erschüttern Personalbeben den Verein.

Ist der HFC-Absturz in die Viertklassigkeit noch zu verhindern?

Hallescher FC am Boden

Traurige Haupatdarsteller des rot-weißen Dramas: Die Spieler des Halleschen FC können nach Spielenden selten jubeln. Nur vier Siege gelangen in 22 Partien.

Es ist der bemerkenswerte Satz eines treuen Fans. „Eigentlich“, so sagt Michael Bendix, wenn er an das nächste Spiel seines Halleschen FC denkt, „habe ich keine Erwartungshaltung mehr“. So trist ist die Lage für den erfolgreichsten Fußballverein im Süden Sachsen-Anhalts gerade.