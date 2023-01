Rot-Weiss Essen - Hallescher FC im Liveticker

Der Ball rollt wieder in der 3. Liga! Wir berichten vom HFC-Spiel bei Rot-Weiss Essen ausführlich im Liveticker.

Im Stadion an der Hafenstraße in Essen beginnt für den HFC am Samstag das Pflichtspieljahr 2023.

Halle (Saale)/Essen/MZ - Nach der längsten Winterpause der Drittliga-Geschichte geht der Spielbetrieb wieder los: Der Hallesche FC ist am Samstag zum Auftakt in 2023 zu Gast bei Rot-Weiss Essen. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier im Liveticker vom Abstiegs-Duell an der Hafenstraße. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Essen - HFC -:-

Vor dem Spiel - Der 18. Spieltag in der 3. Liga startete bereits am Freitagabend. Da verlor der FSV Zwickau sein Heimspiel gegen den VfB Oldenburg. Torschütze des Tages war Ex-HFC-Profi Kebba Badjie. Zwickau bleibt damit tief im Abstiegskampf.

>>> Lesen Sie hier: Der "schlafende Riese" Rot-Weiss Essen im Porträt

Vor dem Spiel - Personell besteht nach wie vor die Hoffnung auf ein Comeback von Kapitän Jonas Nietfeld. Auch ein Debüt steht an, das von Winter-Zugang Alex Winkler, der die HFC-Abwehr stabilisieren soll. Sicher fehlen werden die gesperrten Niklas Landgraf und Leon Damer. Wie es um eine mögliche Startelf steht, erfahrt ihr in unserem ausgiebigen HFC-Formcheck.

Vor dem Spiel - Es war keine normale Vorbereitungswoche auf das Spiel. Am Donnerstag gab der Klub die baldige Trennung von Sportchef Ralf Minge bekannt. Das mag keine direkten Auswirkungen auf die Partie heute haben, aber eine Fokussierung auf das Sportliche geht sicherlich anders.

Vor dem Spiel - Mit reichlich Fragezeichen starten die 20 Drittligisten in die verbleibenden 21 Partien der Saison. Die Winterpause war ungewohnt lang, jetzt heißt es schnell wieder in Form zu kommen. Der HFC verlor seine Generalprobe in der Vorwoche mit 1:3 bei Eintracht Braunschweig und muss es heute beim Aufsteiger aus Essen besser machen.

Vor dem Spiel - Willkommen zum ersten Liveticker in 2023! Ab etwa 12.30 Uhr berichten wir hier aktuell zum Spiel des HFC.