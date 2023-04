Nico Hug hat sich in seiner ersten HFC-Saison gleich einen Stammplatz gesichert.

Halle (Saale)/MZ - Sich in Geduld zu üben, das lernte Nico Hug schon von klein auf. In jungen Jahren wurde der im Schwarzwald aufgewachsene Verteidiger des Halleschen FC von Vater und Opa an die hohe Kunst des Angelns herangeführt.