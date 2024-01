Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Hätten sich Brian Behrendts Eltern im Oktober 1991 für den älteren Laudrup-Bruder Michael entschieden, hätten sie, wie man heute weiß, auch Sreto Ristic das Leben ein bisschen leichter gemacht. Denn der Trainer des Halleschen FC „hat noch ein paar Probleme mit meinem Namen“, berichtete der schelmisch grinsende Behrendt, der nach dem früheren dänischen Fußballstar Brian Laudrup benannt wurde – und deshalb nicht Englisch, also „Brein“, ausgesprochen wird, wie es Ristic mit seinem schwäbisch-kroatischen Akzent auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte der dritten Fußballliga noch mehrfach über die Lippen gegangen war, sondern so wie geschrieben.