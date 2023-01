HFC-Zugang Alexander Winkler machte Karriere trotz Rückschlägen

HFC-Neuzugang Alexander Winkler hat in seiner Karriere mehrfach Rückschläge wegstecken müssen. Wie der Abwehrmann beim Kampf um die Liga helfen will.

Alexander Winkler will beim HFC mit seiner Erfahrung vorangehen.

Halle (Saale)/MZ - Es gab diese Zeit in der Karriere von Alexander Winkler, in welcher der Traum vom Profi-Fußball auf der Kippe stand. 2013 wechselte der neue Abwehrmann des Halleschen FC nach einem Jahr Verletzungspause zum SV Wacker Burghausen, wo er aber nur 23 Bayernliga-Partien für die zweite Mannschaft bestritt, bevor die vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. Winkler zog deswegen weiter zur SpVgg Neckarelz, wollte neu angreifen. Mit acht Spielen in der Regionalliga war der Erfolg aber überschaubar.