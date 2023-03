Offensivmann Timur Gayret sollte eine tragende Rolle einnehmen, kam bisher aber nicht an. Warum unter dem neuen Trainer Ristic nun der Knoten platzte.

Halle (Saale)/MZ - Die neue Denke ist klar rauszuhören. Von Intuition, gar blindem Verständnis mit Kumpel Tunay Deniz will Timur Gayret nicht sprechen. Seine erlösende Tat, das Tor in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg des Halleschen FC beim SV Meppen am Samstag, hatte für den Offensivmann des Fußball-Drittligisten viel mehr mit harter Arbeit zu tun.