HFC zeigt in München Moral: Michael Eberwein findet immer die richtige Antwort

Halles Doppel-Torschütze Michael Eberwein holt sich die Glückwünsche seiner HFC-Teamkollegen in München ab.

Halle (Saale)/München - Das erste Duell ging am Sonntag deutlich an den Halleschen FC. Während sich bei anhaltendem Nieselregen nur wenige ziemlich stille Fans von Türkgücü München ins Grünwalder Stadion verirrten, machten die rund 300 mitgereisten Rot-Weißen Stimmung: „Hier regiert der HFC“ schallte es in den ersten Minuten über Giesings Höhen.