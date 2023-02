Erich Berko wird immer mehr zu einem belebenden Element in der Offensive. Was dem Winterzugang noch fehlt, um den Unterschied auszumachen.

Halle (Saale)/MZ - Eine These: Wäre Erich Berko hundertprozentig fit, hätte der Hallesche FC am Freitagabend in der dritten Fußball-Liga den zweiten Sieg in Folge eingefahren.