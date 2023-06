Vollert und Berko sollen in Halle bleiben, ein Duo trotz Vertrag noch gehen

Halle (Saale)/MZ - Die Feierbiester in Rot-Weiß legten los. Der Pokal wanderte umher, jeder durfte mal. Die vielen Siegerfotos entstanden beim Halleschen FC am Samstag auch noch weit nach Schlusspfiff des gewonnenen Landespokalfinals im Halberstädter Friedensstadion gegen Oberligist Einheit Wernigerode. Alleine, als Duo oder in größeren Gruppen posierten die losgelösten Spieler auf der Tartanbahn mit der goldenen Trophäe.