An Sreto Ristics 48. Geburtstag verliert der Hallesche FC das Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching. Wieder einmal sind ein individueller Fehler und ein leichtfertiger Ballverlust ausschlaggebend. Was der Coach außerdem befürchtet.

Unterhaching/MZ. - Das Geburtstagskind stand in der Mitte und redete auf seine Spieler ein, die um ihn herum einen Kreis bildeten. Zu feiern gab es für Sreto Ristic und seinen Halleschen FC am Mittwochabend nach dem Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching jedoch nichts. 0:2 musste sich der HFC geschlagen geben – und Ristic, der an diesem Tag 48 Jahre alt wurde, nicht zum ersten in dieser Fußball-Drittligasaison nach einer Partie konstatieren: „Wir haben den Gegner eingeladen, das wiederholt sich.“