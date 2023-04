Der Hallesche FC erlebt einen bitteren Freitag in Mannheim. Nach gutem Start samt Führung verletzt sich Niklas Kreuzer. Das nutzt vor allem ein Gegner gnadenlos aus.

HFC verliert erst Anführer Kreuzer und dann das Spiel in Mannheim

Zweite Niederlage in Folge im Abstiegskampf

Mannheim/MZ - Den bitteren Verlauf dieses Fußballabends beobachtete Niklas Kreuzer in erster Reihe. Von der Auswechselbank aus musste der verletzte Vizekapitän des Halleschen FC mit ansehen, wie seine Mannschaft im Mannheimer Abendlicht erst die von ihm noch selbst vorbereitete Führung und dann auch das Spiel verlor. 1:4 (1:2) unterlag der HFC am Freitagabend beim SV Waldhof, es war die zweite Niederlage in Folge im Abstiegskampf.