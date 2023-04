Halle (Saale)/MZ - Die alte Heimat wird am Ende immer noch ein gutes Stück entfernt sein – um genau zu sein 256 Kilometer. Trotzdem: Die Reise des Halleschen FC zum Auswärtsspiel in der dritten Fußballliga bei Waldhof Mannheim (Freitag, 19 Uhr/MagentaSport) wird für Niklas Kreuzer eine in vertraute Gefilde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.