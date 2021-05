HFC überholt FCM und will jetzt noch den dritten Derby-Sieg

HFC-Trainer Florian Schnorrenberg will seine Saison in Halle mit der DFB-Pokal-Teilnahme krönen.

Der 1:0-Sieg des Halleschen FC beim FC Bayern München hatte für den Klub eine erfreuliche Folge: In der Abschlusstabelle der 3. Liga schob sich der HFC noch am 1. FC Magdeburg vorbei, der am Samstag nur 1:1 gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching gespielt hatte. Mit 52 Punkten wurde Halle Neunter, der FCM kam mit 51 Zählern als Elfter ins Ziel.

Für viele Fans ein wichtiger Prestige-Erfolg: Der HFC ist Nummer eins in Sachsen-Anhalt! Zumal Halle im Laufe der Saison bereits beide Liga-Derbys gegen den Rivalen gewonnen hatte. 3:0 steht es damit in der Wertung aus direkten Duellen und Tabellensituation. Aber noch ist die Saison nicht vorbei. Ein drittes Derby mit ganz besonderer Brisanz steht zum Abschluss noch an.

HFC gegen FCM um DFB-Pokal-Ticket: Ein Finale will man immer gewinnen“

Am 29. Mai spielen HFC und FCM im Friedensstadion von Halberstadt den DFB-Pokal-Teilnehmer für die kommende Saison aus. Das hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) so entschieden, nachdem er den Landespokal-Wettbewerb coronapandemiebedingt eingefroren hatte.

„Alle guten Dinge sind drei“, sagte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg mit Blick auf das Duell am kommenden Samstag: „Ein Finale will man immer gewinnen.“ Zwar hat der 44-Jährige durchaus Respekt vor den in der Rückrunde unter dem neuen Trainer Christian Titz so erfolgreichen Magdeburgern: „Aber wir haben schon zwei Mal gezeigt, dass wir sie packen können.“ Zumal auch Halle zuletzt einen starken Schlusspurt mit vier Siegen aus fünf Partien hinlegte und sich fußballerisch so stark wie nie in dieser Saison zeigte.

Mit dem Einzug in den DFB-Pokal könnte Schnorrenberg seine unterm Strich ordentliche Saison noch krönen - und zugleich ein weiteres gewichtiges Argument für eine mögliche Vertragsverlängerung in Halle sammeln. Über die wurde noch nicht final entschieden, die Gespräche laufen. „Es wäre der perfekte Abschluss“, sagte Schnorrenberg, für den das Derby auch das letzte Spiel als HFC-Trainer werden könnte. (mz)