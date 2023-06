Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Der Fußball schreibt so seine verrückten Geschichten – auch im Fall von Matthias Buszkowiak, dem Trainer der U19 des Halleschen FC: Wenn der 31-Jährige am Samstag (16.30 Uhr) mit den A-Junioren der Rot-Weißen im allesentscheidenden Relegationsrückspiel bei Eintracht Braunschweig den letzten Schritt zum Bundesliga-Aufstieg machen will, schließt sich für ihn ein Kreis, wie er selbst sagt. Denn vor 13 Jahren ging es für Buszkowiak am gleichen Ort um das identische Ziel.