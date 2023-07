Der Stürmer schloss sich den Rot-Weißen erst wenige Stunden vor der Reise nach Polen an. Was er zu seinem nächsten Neustart sagt.

Mit Video: Wie Zugang Skenderovic den Sprung ins kalte Wasser bewältigen will

Foto: C. Kitsche

Eiskalter Vollstrecker? Meris Skenderovic in der Eistonne

Opalenica/MZ - Meris Skenderovic grinste, den Ausführungen von Erich Berko hörte er gespannt zu. Der gab vor der ersten Einheit des Halleschen FC am Dienstag im Trainingslager im polnischen Opalenica Anekdoten von der gemeinsamen Bowlingrunde der Mannschaft am Vorabend zum Besten. Skenderovic war der Unternehmung ferngeblieben. „Ich war einfach zu müde“, erklärte er später im Gespräch mit der MZ am Mannschaftshotel.