Live aus dem HFC-Trainingslager Mit Video: Halimi im Theseninterview mit der MZ: „Für Kosovo ist das Größte“

Mittelfeldstratege Besar Halimi bringt viel Kreativität und spezielle Erfahrungen in die Mannschaft des HFC. Was der Zugang zu seinen Zielen und seiner Karriere in der Nationalmannschaft des Kosovo sagt.