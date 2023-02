Halle (Saale)/MZ - Die Trainersuche beim Halleschen FC könnte früher beendet sein als zunächst angenommen. Laut Bericht der „Bild“ soll Sreto Ristic die Nachfolge des im Januar entlassenen André Meyer antreten - und das schon in der anstehenden Woche.

Der 47-Jährige war zuletzt Trainer beim Regionalligisten Kickers Offenbach, wurde dort aber zum Ende der Saison 2021/22 entlassen. Sein Vertrag bei den Kickers läuft noch und soll aufgelöst werden, um die Unterschrift in Halle zu ermöglichen. Derzeit wird das HFC-Team von Interimstrainer Jens Kiefer betreut, so auch beim Heimspiel gegen den SC Freiburg II am Samstag.

HFC: Kommt nach Sreto Ristic auch Thomas Sobotzik als Sportdirektor?

Als aktiver Spieler war Stürmer Ristic für den VfB Stuttgart in Bundesliga und UEFA-Cup unterwegs. Er kam auf 47 Erst- und 95 Zweitliga-Einsätze für den VfB, Eintracht Braunschweig und SV Sandhausen. 2011 hatte er seine Karriere beendet.

Die Trainer-Personalie Ristic könnte auch Folge für den vakanten Sportdirektor-Posten haben. Dort wurde bereits Ex-Bundesliga-Profi Thomas Sobotzik als Kandidat gehandelt. Der kennt Ristic aus gemeinsamen Tagen beim Chemnitzer FC und zuletzt in Offenbach bestens. Er könnte Ralf Minge beerben, der spätestens Ende März seinen Posten räumt.

Beide Personalien sind allerdings vom HFC nicht offiziell bestätigt. Doch könnte es schnell gehen - womöglich nicht nur in der Trainerfrage.