HFC-Trainer Meyer lobt: Damer ist der Gewinner der Vorbereitung

Nicht nur dank seines Tores hat sich Leon Damer vor dem Saisonstart in der Startelf des HFC festgespielt. Was den Zugang auszeichnet.

Halle/MZ - Ob es für einen Eintrag in die gut gefüllten Geschichtsbücher des Halleschen FC gereicht hat, konnte auf die Schnelle nicht ermittelt werden. Einen der fixesten Treffer der Vereinshistorie hat Leon Damer am Samstag beim Test gegen die Queens Park Rangers aber definitiv geschossen. Nur 22 Sekunden dauerte es vom Anpfiff bis zum Einschlag im Tor der Engländer. „Das haben wir uns genau so vorgenommen“, erzählte der Torschütze nach der Partie. „Wir wollten von Anfang an drauf gehen, waren spritzig und schnell. Dass es dann in der ersten Minute mit einem Tor klappt, ist umso schöner.“