Halle (Saale)/MZ - Andor Bolyki bekam den Ball – und er gab ihn nicht wieder her. Das Halbfinale im Fußball-Landespokal zwischen Oberligist SV Westerhausen und dem Halleschen FC trudelte am Mittwochabend aus, die Drittliga-Profis lagen nach dem Doppelpack von Leon Damer (31., 42.) in der ersten Halbzeit und dem Treffer von Elias Löder (79.) souverän mit 3:0 vorn, da setzte Bolyki noch einmal zu einem Solo über 40 Meter an und erzielte den 4:0-Endstand (84.) – nicht weil er zwingend gemusst, sondern weil er unbedingt gewollt hatte. Denn der Stürmer hat eine Phase durch, die er als „wirklich eklig“ bezeichnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.