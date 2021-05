HFC-Stürmer Boyd macht rassistische Beleidigung öffentlich

Halle (Saale) - HFC-Stürmer Terence Boyd ist nach dem Pokal-Entscheidungsspiel gegen den 1. FC Magdeburg von einem mutmaßlichen FCM-Fan rassistisch beleidigt worden. Am Samstagabend veröffentlichte Boyd via Instagram eine bösartige und beleidigende Instagram-Direktnachricht, Deren Inhalt die MZ an dieser Stelle ausdrücklich nicht weiter verbreiten will.

Der Autor ist laut seiner Instagram-Selbstbeschreibung ein 15 Jahre alter Magdeburger, der im Profilbild vor allem einen sehr breiten Hals zeigt und stolz ist, Ostdeutscher zu sein. Dem jungen Mann war der knappe Sieg des FCM offenbar deutlich zu viel.

HFC-Stürmer Terence Boyd engagiert sich gegen Rassismus

Terence Boyd ist gebürtiger Bremer, hat aber als Sohn eines US-Amerikaners die amerikanische Staatsbürgerschaft. Der 30-Jährige engagiert sich unter anderem für die „Black lives Matter“-Bewegung. In der Vergangenheit hatte er sich dafür ausgesprochen, bei rassistischen Beleidigungen im Profifußball Punktabzüge auszusprechen.

2020 sagte Boyd: „Gegenspieler und gegnerische Fans sollen mich wie jeden anderen auch ganz normal als 'Arschloch' beleidigen und nicht wegen meiner Hautfarbe.“ (mz)