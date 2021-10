HFC-Stars zum Einkleben: Klub bringt Sammelalbum für Fans auf den Markt

Halle (Saale)/MZ - Die Stars des Halleschen FC gibt es jetzt wie bei den berühmtem Panini-Alben auch zum Einkleben.

In Kooperation mit der Supermarktkette Edeka hat der Fußball-Drittligist ein Album mit mehr als 200 Stickern und mehr als zehn verschiedenen Themen rund um den Klub herausgebracht.

Das Heft erscheint in einer Gesamtauflage von 500.000. Erhältlich sind die Stickeralben und auch die Sticker selbst in 13 Edeka-Märkten in Halle und Merseburg. Auch eine Verlosung von Freikarten ist geplant.