HFC-Sportdirektor Ralf Minge kritisiert DFB und Türkgücü München

Saarbrücken/Halle (Saale)/MZ - Noch immer ist unklar, ob der insolvente Drittligist Türkgücü München die Saison zu Ende spielen kann. Eine vorzeitige Abmeldung vom Spielbetrieb, über die zuletzt intensiv diskutiert wurde, hätte massiven Einfluss auf die Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf. Alle Siege gegen Türkgücü wären dann wertlos, die Tabelle würde sich zum Teil stark verändern.

Die Kritik anderer Drittligisten richtet sich vor allem gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB), der als Ausrichter der 3. Liga bislang keine Entscheidung getroffen hat, um die Gerechtigkeit im sportlichen Wettbewerb zu gewährleisten. Auch der Hallesche FC gehört zu den Kritikern.

„Türkgücü hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, befand Ralf Minge am Samstag bei „Magenta Sport“ und schob Richtung DFB nach: „Und offenbar sind sie auch nicht so streng kontrolliert worden.“ Was den HFC-Sportdirektor ärgert: „Jetzt soll die Gemeinschaft in der 3. Liga dafür gerade stehen. Das finde ich nicht lustig.“ Minges klare Forderung: „Man muss für die Zukunft klare Konsequenzen ziehen.“

Türkgücü München: DFB soll alle Mittel ausschöpfen

Deutliche Worte hatte zuvor bereits Jürgen Luginger gefunden. „Von Türkgücü wurden schon vor der Saison Preise für Spieler aufgerufen, die den Markt kaputtmachen“, ärgerte sich der FCS-Sportdirektor: „Schon letzten Winter gab es Gerüchte um eine Insolvenz. Da hätte der DFB im Sommer schon genauer hinschauen müssen.“

Auch Luginger, dessen Saarbrücker Team bei einem Rückzug sechs Punkte verlieren und im Aufstiegskampf zurückfallen würde, kam zum Schluss: „Es ist wichtig, dass Türkgücü durchspielt. Der DFB ist jetzt in der Pflicht dafür zu sorgen, dass der Spielbetrieb bis zum Ende ordentlich durchgeführt wird. Da muss der DFB alle Möglichkeiten ausschöpfen.“

Türkgücü waren wegen der Insolvenzeröffnungen und Verstößen gegen Lizenzauflagen vom DFB bereits elf Punkte abgezogen worden, wodurch die Münchner zum Schlusslicht der 3. Liga wurden. Gegen Teile des Punktabzugs läuft noch ein Einspruch des Klubs.