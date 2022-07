Gelingt der Start in die 3. Liga? Auf den HFC wartet in Zwickau ein Kampf der Systeme

Der Hallesche FC startet beim FSV Zwickau in die neue Saison der 3. Liga. Der HFC will spielerisch überzeugen, so Spaß verbreiten. Der Auftakt gegen „eklige“ Zwickauer wird zeigen, ob das gelingen kann.