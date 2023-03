Der Hallesche FC bleibt unter Trainer Sreto Ristic weiter unbesiegt: Beim SV Elversberg gab es am Sonntag ein hart erkämpftes 1:1.

In der letzten Minute köpfte Elversbers Koffi den Ball an die Unterkante der Latte.

Elversberg/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC bleibt unter Trainer Sreto Ristic weiterhin ungeschlagen, konnte auch bei Tabellenführer SV Elversberg einen Punkt mitnehmen. Dominik Steczyk traf beim 1:1 in der dritten Fußballliga am Sonntag zum Ausgleich. Der HFC überzeugte lange, hatte am Ende aber auch das nötige Glück.