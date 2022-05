Asoziale Beschimpfungen gegen HFC-Kapitän Nietfeld

Das Remis gegen Viktoria Köln bringt immer noch keine Klarheit im Abstiegskampf für den Halleschen FC. Nach dem Spiel herrscht Enttäuschung und Wut. Was Mut macht.

Halle/MZ - Die Stimmung beim Halleschen FC nach diesem so unbefriedigenden 1:1 gegen Viktoria Köln drückte sich in vielen Facetten aus - nur Freude gab es nirgendwo. Woher auch hätte die kommen sollen? Niklas Landgraf war der Traurigste: „Es tut mir extrem leid für die Mannschaft. Mache ich den rein, sind wir die Sorgen los“, sagte der Mittelfeldrenner zu seiner vergebenen hundertprozentigen Chance in der 70. Minute, die das Duell wohl für den HFC entschieden hätte.