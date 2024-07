Warum HFC-Profi Pierre Weber in Kroatien ausgebootet wurde

Pierre Weber überzeugte beim Auftakt in Chemnitz.

Halle (Saale)/MZ - Die Zeit hat Spuren hinterlassen. Sie hat einem jungen, hoffnungsvollen Fußballer die Schattenseiten des Profigeschäfts in aller Härte aufgezeigt. Sie machte aus Pierre Weber aber keinen Kroatien-Hasser. „Ich finde das Land ja nicht verkehrt“, sagt der Fußballer in Diensten des Halleschen FC. Bei der EM war er sogar im Trikot seines Ex-Vereins Vukovar beim Public Viewing in Leipzig zu sehen. „Ich war da mit zwei, drei Kollegen, die Kroaten oder Halbkroaten sind“, erklärte Weber mit einem Lächeln. „Es war cool, mit meinen Freunden das Land zu unterstützen.“