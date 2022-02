HFC-Neuzugang Samson gibt Entwarnung nach Kollision

Halle (Saale)/MZ - Kleine Trippelschritte durch die Koordinationsleiter, saubere Sprünge in die auf dem Rasen verteilten bunten Ringe. Bei den Spielern des Halleschen FC war bei der Aufwärmübung unter der Anleitung von Athletiktrainer Ken Kaiser in der ersten Wocheneinheit am Dienstag ein wacher Geist, volle Konzentration gefragt. Die war in der Regel, abgesehen von einigen wenigen Patzern, da. Auch bei Zugang Louis Samson passte die Ausführung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.