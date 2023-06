Nach zehn Jahren Provisorium am Sandanger hat die HFC- Jugend endlich ein neues festes Zuhause in Halle. Welche Möglichkeiten das Areal auf der Silberhöhe bietet.

Halle (Saale)/MZ - Ein Umstand bleibt auch in der neuen sportlichen Heimat gleich: Umziehen müssen sich die 14 Jugendmannschaften des Halleschen FC im Nachwuchsleistungszentrum auf der Silberhöhe vorerst weiter in Containern – wie in den Jahren zuvor auf dem Gelände am Sandanger. Das Funktionsgebäude samt Kabinen wird erst im dritten Quartal 2024 bezugsbereit sein.