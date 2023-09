Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Die neue Stärke war auch im Pokal wieder der entscheidende Trumpf: Fünf seiner bislang neun Tore hat der Hallesche FC in der dritten Fußball-Liga über Standards erzielt. Am Sonntag, beim 3:0 in der zweiten Runde des Landespokals bei Verbandsligist VfB Sangerhausen, brauchte es für die Rot-Weißen nun erneut einen Standard als Dosenöffner. Tom Baumgart, auch in der Liga bereits zweimal aus der Luft erfolgreich, köpfte nach einer Ecke von Tunay Deniz zur Führung für die Rot-Weißen ein (34.).