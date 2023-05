Der Hallesche FC hält beim Aufstiegsaspirant gut mit, gerät dann in Rückstand. In Hälfte zwei agiert die Mannschaft zu harmlos und kommt nicht mehr zurück.

Saarbrücken/Halle/MZ - Das Polster ist kleiner geworden: Der Hallesche FC muss weiter um den Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga zittern. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Samstag hielt die Mannschaft zwar besonders in der ersten Halbzeit gut dagegen, musste sich am Ende aber doch mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Richard Neudecker (44.) und der eingewechselte Marvin Cuni (87.) trafen für die Heimmannschaft.