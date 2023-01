HFC misslingt Liga-Generalprobe in Braunschweig

Beim Test in Braunschweig sechs Tage vor Beginn der 3. Liga offenbart die Mannschaft Schwächen. Was defensiv und offensiv fehlt.

Braunschweig/MZ - Redebedarf hatten sie beim Halleschen FC schon während der 90 Minuten. In der Schlussphase des Tests in Braunschweig mehrten sich die Ballverluste in der Offensive, was zu Diskussionen unter den Spielern führte. Ganz zufrieden wirkten die HFC-Profis nicht mit sich und ihrem Spiel. Überzeugend war die Generalprobe sechs Tage vor dem Pflichtspiel-Start in der dritten Fußball-Liga bei Rot-Weiss Essen auch nicht.