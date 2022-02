HFC-Marktwerte: Zwei Leihspieler machen den Kader wertvoll

Halle (Saale)/MZ - Das Portal „transfermarkt.de“ passt mehrmals in der Saison die Marktwerte in der 3. Liga an. Auch beim Halleschen FC gibt es immer Bewegung im Kader. Ein Überblick über Gewinner, Verlierer und die Gesamtwerte.

Nach dem Weggang von Terrence Boyd zum 1. FC Kaiserslautern und den Winter-Transfers hat der Hallesche FC einen neuen wertvollsten Spieler im Kader: Joscha Wosz. Die Leihgabe von RB Leipzig wird von transfermarkt.de auf 400.000 Euro taxiert, Bestwert im Kader.

Hallescher FC: Joscha Wosz wertvollster Spieler im Kader

Auch Platz zwei dieser Kategorie geht an einen 19 Jahre jungen Leihspieler von RB Leipzig. Keeper Tim Schreiber hat seinen Wert auf inzwischen 350.000 Euro gesteigert. Auf Platz drei folgen dann gleich drei Profis, die auch tatsächlich beim HFC unter Vertrag stehen: Louis Samson, Michael Eberwein und Philipp Zulechner kommen jeweils auf 300.000 Euro.

Eberwein und Schreiber waren auch die großen Gewinner beim letzen Marktwert-Update zum Jahreswechsel. Beide legten um 50.000 Euro zu. Auch Talent Jan Shcherbakovski konnte seinen Marktwert um 25.000 Euro auf nun 175.000 Euro steigern.

Die größten Marktwert-Verlierer waren Samson, Fynn Otto und Sebastian Bösel, die alle 50.000 Euro einbüßten, weil sie sportlich nicht mehr so recht zu überzeugen wussten. Um je 25.000 Euro verloren zudem Jan Löhmannsröben, Elias Huth, Julian Guttau, Sven Müller, Sören Reddemann und Toni Lindenhahn.

Hallescher FC: Marktwert im Mittelfeld der 3. Liga

Insgesamt bewertet „transfermarkt.de“ den Halleschen FC mit einem Kaderwert von 6,28 Millionen, was einem Durchschnitt von 202.000 Euro pro Spieler bedeutet. Das sind innerhalb der 3. Liga durchschnittliche Werte.

Lässt man die Zweitvertretungen von Dortmund und Freiburg außen vor, hat Eintracht Braunschweig den höchsten Marktwert (267.000 pro Spieler), gefolgt vom 1. FC Kaiserslautern (252.000) und Wehen Wiesbaden (248.000). Auch der 1. FC Magdeburg (226.000) liegt hier klar vor dem HFC.