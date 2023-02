HFC-Mannschaft wendet sich nach Derby-Debakel in offenem Brief an seine Fans

Halle (Saale)/MZ - Die 1:7-Niederlage bei Dynamo Dresden am Samstag war ein Schock für alle Fans des Halleschen FC - und auch für die Mannschaft. Die hat sich am Sonntag nun in einem offenen Brief an ihre Anhänger gewendet und sich dabei tief getroffen, aber auch kämpferisch gezeigt.

„Ihr habt solch eine Schmach nicht verdient“, heißt es in dem Text, der von der gesamten Mannschaft unterzeichnet wurde. Schließlich hatten die HFC-Fans auch in Dresden ihr Team einmal mehr sehr gut unterstützt: „Ihr habt eindrucksvoll gezeigt was es heißt, wahre Fans zu sein.“

HFC-Mannschaft schämt sich für „Absteiger“-Rufe der SGD-Fans

Das 1:7 konnten sich die Spieler auch am Folgetag nicht erklären. In der Kabine seien nach Abpfiff Tränen geflossen: „Vor Wut, Frust und Enttäuschung. Kaum jemand von uns hat solch einen bitteren Tag schon einmal erlebt.“

Das Team habe sich auf dem Weg in die Fankurve „geschämt“, allerdings nicht für seine Leistung: „investiert. Sondern dafür, dass die rot-weiße Gemeinde von den rivalisierenden Anhängern hämische „Absteiger, Absteiger!“-Rufe ertragen musste.“

Genau daraus will der HFC in der tiefen sportlichen Krise nun Mut ziehen. „Wir werden alles dafür tun, dass wir eben genau das nicht sein werden nach 38 Spieltagen“, versprechen die Spieler für den Rest der Saison: „Wir als Mannschaft können den Klassenerhalt nicht garantieren, das wäre vermessen. Aber wir versprechen alles, wirklich alles dafür zu tun. Weil Ihr Profifußball einfach verdient habt.“

Dass es von den rund 2000 mitgereisten HFC-Fans nach Abpfiff trotz der höchsten Niederlage der Drittliga-Geschichte noch aufmunternden Applaus. Das ist nicht selbstverständlich, wissen auch die Spieler: „Niemand von uns wird die aufmunternden Worte am Zaun in einer der bittersten Momente der Vereinsgeschichte jemals vergessen. Dafür danken wir Euch und wissen um unsere Verantwortung.“