Halle/MZ - Zwei Tage vor Trainingsstart hat der Hallesche FC mit Besar Halimi und Moritz Schulze die Zugänge Nummer sieben und acht bekannt gegeben.

Hallemi stand in der vergangenen Saison stand er beim griechischen Zweitligisten Apollon Smyrnis unter Vertrag. In Deutschland spielte er für den FSV Frankfurt, Nürnberg II und Mainz II und zuletzt bis 2021 in der zweiten Bundesliga für den SV Sandhausen.

HFC: Hallescher FC verpflichtet zwei Spieler vor Trainingsstart

„Besar Halimi wird uns mit seiner großen Erfahrung, seinem Spielwitz und seiner Kreativität helfen und stabiler machen. Er befindet sich mit 28 Jahren im besten Fußballalter und will es in Deutschland unbedingt noch einmal wissen. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler mit seinem Format für uns gewinnen konnten“, sagt Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Der 22-jährige Schulze kommt vom SC Paderborn und komplettiert das Torwarttrio um Sven Müller und Luca Bendel.

„Moritz Schulze ist ein Modellathlet mit Ambitionen, Ehrgeiz und Teamgeist. Auf dieser Position sind wir nunmehr bestens aufgestellt und erwarten einen offenen Dreikampf sowie einen Konkurrenzkampf auf sehr hohem Niveau“, so Sobotzik.

Der HFC gab außerdem bekannt, dass der Vertrag mit Stürmer Dominik Steczyk aufgelöst worden ist. „Wir bedanken uns bei Dominik Steczyk und haben eine für alle Beteiligten faire Lösung gefunden“, so Sobotzik.