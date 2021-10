HFC-Junioren gelingt Sieg gegen Carl Zeiss Jena

Lukas Griebsch spielte am Wochenende erst für die HFC-Profis und dann für die A-Jugend.

Halle (Saale)/MZ - Die A-Junioren des Halleschen FC haben in der Junioren-Bundesliga einen Erfolg gefeiert. Am Samstag bezwang die U-19-Auswahl vor 228 Zuschauern im Stadion Neustadt Carl Zeiss Jena mit 3:1 und ist nun auf Platz 15.

Die Tore schossen Lucas Halangk, Nalu Wagner und Timm Koch. Neben Halangk stand mit Lukas Griebsch ein weiterer Spieler mit Profivertrag auf dem Platz. Bemerkenswert: Der Verteidiger hatte am Abend zuvor noch in der 3. Liga beim 0:0 in Osnabrück als Joker gespielt.