HFC in der Krise: Was dem Team fehlt und wo Schnorrenberg nun ansetzt

Nach der Pleite in Köln steckt der Drittligist in der Krise. Wo aktuell die Schwächen liegen und wie in die Erfolgsspur zurückgefunden werden soll.

HFC-Trainer Florian Schnorrenberg war in Köln am Verzweifeln.

Halle (Saale)/MZ - Mit dem 0:2 bei Viktoria Köln ist der Hallesche FC am Sonntag in der dritten Fußballliga endgültig in eine Krise gestürzt. Es war die dritte Niederlage in Folge, nach verheißungsvollem Saisonstart trennen die Rot-Weißen inzwischen nur noch vier Punkte von den Abstiegsrängen.