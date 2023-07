Die MZ ist in Polen mit dabei und berichtet aktuell aus dem HFC-Trainingslager.

HFC-Cheftrainer Sreto Ristic (M.) und seine Assistenten Roberto Pinto (l.) und Fabio Leutenecker feilen im Trainingslager in Polen an der Mannschaft.

Der Hallesche FC absolviert vom 16 bis 23. Juli sein Trainingslager im polnischen Opalenica. Die Mannschaft wohnt dort im Sporthotel Remes. MZ-Sportredakteur Christopher Kitsche ist vor Ort mit dabei und berichtet hier aktuell von den Ereignissen.

HFC im Trainingslager: So läuft der Dienstag

+++ Nach dem Spiel haben die Spieler Zeit für Regeneration. Danach essen sie um 19.30 Uhr zu Abend. Die Nachtruhe ist für 22.30 Uhr vorgesehen. +++

+++ Um 16 Uhr wird dann das Testspiel gegen Viktoria Berlin angepfiffen. Jeder Spieler aus dem HFC-Kader dürfte Spielzeit bekommen. +++

Mittagessen gibt es dann um 12.15 Uhr, danach haben die Spieler eine Pause bis 14.30 Uhr. Für diese Uhrzeit ist die Vorbesprechung des Spiels gegen die Berliner angesetzt. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. +++

+++ Die Spieler haben bis 9 Uhr die Möglichkeit, zu frühstücken. Die erste Einheit des Tages ist für 10 Uhr angesetzt. +++

+++ Der Tagesablauf am Dienstag ist ein wenig abweichend zu den übrigen Tagen, da am Nachmittag das erste von zwei Testspielen im Trainingslager ansteht. Viktoria Berlin reist aus der Hauptstadt an. Das Spiel gegen den Regionalligisten beginnt um 16 Uhr. Gespielt wird voraussichtlich im 1.000 Zuschauer fassenden, hoteleigenen Stadion. Möglich, dass der ein oder andere Schlachtenbummler aus Halle anreist. +++