Halle/MZ - Ein Stürmer wie Romelu Lukaku, so beschreibt sich Manasseé Eshele selbst. Wie der belgische Nationalstürmer ist der Winterzugang des Halleschen FC ein Strafraumstürmer. Einer, der im Idealfall Wucht und Torgefahr vereint. Bei der Mission Wiederaufstieg in die dritte Liga soll Eshele dem HFC mehr Torgefahr verleihen. Der Start war vielversprechend: Gleich im ersten Ligaeinsatz in Plauen traf der 26-Jährige.

