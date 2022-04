Halle (Saale)/MZ - 20 Saisonspiele in der dritten Fußball-Liga sind gespielt. Mit nur 22 Punkten steht der Hallesche FC weit unter den Erwartungen und nahe der Abstiegszone da. Die dürfte Bilanz, vor allem der Abwärtstrend mit nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen , hatte Trainer Florian Schnorrenberg den Job gekostet. Aber was haben die Spieler bis hierhin in der Saison geleistet? Eine Leistungs-Bilanz für die Profis. Teil eins: Torhüter und Abwehrreihe: