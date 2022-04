HFC-Generalprobe vor 1000 Zuschauern: Aber wie viele dürfen beim Saisonstart rein?

Gegen Holstein Kiel am 17. Juli dürfen 1000 Zuschauer ins Stadion des Halleschen FC.

Halle (Saale) - Nächste Woche, so heißt es beim Halleschen FC, passiert etwas, neue Spieler betreffend. Drei externe Kicker hat die sportliche Leitung um Sportchef Ralf Minge bisher in den Kader geholt. Wenn der Fußball-Drittligist nächste Woche (5. bis 11. Juli) im Trainingslager in Wesenberg (Niedersachsen) weilt, sollen Profis dazustoßen und die Mannschaft verstärken.