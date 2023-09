Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aue/MZ - Enttäuschte Gesichter nach dem Hitzekampf beim Halleschen FC. Lange sah es beim Auswärtsspiel in der dritten Fußball-Liga am Sonntag bei Erzgebirge Aue danach aus, als könnten die Rot-Weißen Zählbares mit nach Halle mitnehmen. Am Ende musste sich die Mannschaft Trainer von Sreto Ristic im Ostderby aber mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. Dominic Baumann hatte den HFC in Führung gebracht. Der eingewechselte Steffen Meuer (62.) und Joshua Schwirten (79.) drehten die Partie mit ihren Toren in der zweiten Hälfte aber noch für die Heimmannschaft. Marcel Bär machte in der Nachspielzeit den Derbysieg für die Veilchen perfekt.