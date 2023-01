Erste Bewerbungen liegen schon vor: So sucht der HFC seinen Sportdirektor

Die Suche nach einem neuen Sportchef wird vom Klub als wichtigste Aufgabe angesehen. Wie die Findungskommission arbeitet und was wichtig wird.

Halle (Saale)/MZ - Bevor Markus Hein am Dienstagmittag als Verwaltungsratmitglied des Halleschen FC Rede und Antwort stehen kann, will er erst einmal das beenden, was eben manchmal getan werden muss.