Der Hallesche FC eröffnet die neue Saison in der dritten Fußballliga. Was der DFB für das Spiel plant.

Halle/MZ - Der Hallesche FC wird die neue Saison in der dritten Fußballliga eröffnen. Das geht aus der zeitgenauen Ansetzung des ersten Spieltages durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vom Donnerstag hervor.

Demnach tritt der HFC am Freitag, dem 4. August, um 19 Uhr (Magenta Sport) im heimischen Leuna-Chemie-Stadion gegen Rot-Weiß Essen an. Ein Auftaktsieg würde die Mannschaft um Trainer Sreto Ristic also auch zum ersten Tabellenführer der Saison machen.

Wie der DFB mitteilt, wird es keine Eröffnungszeremonie geben. Der Fußball solle im Mittelpunkt stehen.