Wie Lucas Halangk seine Rolle bei Fußball-Drittligist Hallescher FC sieht und in welchen Bereichen er sich verbessern will.

Verteidiger wieder in der Startelf gefragt

Halle/MZ/Fab - Es kann sich lohnen, den Blick schweifen zu lassen, weg vom scheinbar einzig Wesentlichen. Am Samstag etwa spielte sich weit entfernt von einer Jubeltraube ein spannendes Schauspiel auf dem Rasen des Leuna-Chemie-Stadions ab. Der Hallesche FC war gerade gegen Freiburg II mit 2:1 in Führung gegangen, am Ende reichte es bekanntlich nur zu einem 2:2, da absolvierte Sreto Ristic mit Lucas Halangk ein spontanes Individualcoaching. Mit vollem Körpereinsatz demonstrierte der Trainer des Drittligisten seinem jungen Verteidiger, wie der sein Abwehrverhalten optimieren kann.

Lob von Trainer Ristic

Das zeigte Wirkung: Hatte der 20-Jährige zunächst große Probleme, wurde etwa beim 1:1 überlaufen, kämpfte und spielte sich Halangk rein in das Kellerduell, erledigte seinen Job solide. „Sehr gut“, sah ihn gar Ristic, beließ Halangk daher auf dem Platz, bis den in der Schlussphase Krämpfe plagten.

Der Außenverteidiger hat einen besonderen Status im Kader des HFC. Halangk ist der einzige Spieler, der es aus dem eigenen Nachwuchs in das Drittligaaufgebot geschafft hat. Jonas Marx ausgeklammert, der noch ohne Profieinsatz für den HFC und derzeit an Regionalligist Greifswald verliehen ist, dort aber keine Rolle spielt.

Halangk hat sich festgebissen, auch wenn er meist nicht erste Wahl ist. Aber immerhin meist die erste zweite. Fehlt auf den defensiven Außenbahnen ein Spieler, gegen Freiburg war es der gesperrte Nico Hug, spielt Halangk. Egal auf welcher Seite. „Ich nehme die Rolle absolut an, bin zufrieden“, sagt das Talent. Seine Spielzeit hat der gebürtige Magdeburger zur Vorsaison bereits verdoppelt: „Es gelingt nicht vielen, diesen Weg zu gehen. 95 Prozent scheitern im Nachwuchs, es freut mich, dass ich es geschafft habe.“

Fleixibilität und Tempo

Neben seiner Flexibilität zeigt sich Halangk durch Tempo und Zweikampfstärke. Was ihm fehlt, ist Routine. Kaum überraschend ist sein Spiel noch fehleranfällig. „Ich habe überall Luft nach oben“, sagt der Mann aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Aber er will lernen. Nicht nur von Trainer Ristic. Auch von den erfahreneren Kollegen, „gucke ich mir was ab“.

Im nächsten Ligaspiel in Regensburg darf er aber generell nur zugucken. Halangk handelte sich gegen Freiburg eine Gelbsperre ein.