Meilenstein im Kampf gegen den Abstieg: Der HFC hat das Kellerduell bei der SpVgg Bayreuth am Samstag knapp aber verdient gewonnen.

HFC bringt wichtigen Auswärtssieg in Unterzahl über die Zeit

„Dreier“ in Bayreuth

Erich Berko jubelt nach seinem Tor zum 1:0 für den HFC in Bayreuth.

Bayreuth/MZ - Ein weites offen Stadion mit Tartanbahn, urige Kassenhäuschen und Wohnblöcke in Sichtweite. Für Fußballromantiker ist das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth ohne Frage eine Reise wert. Der Charme vergangener Fußballtage lässt sich in der 1974 errichteten Spielstätte erspüren.