Pfiffe, Applaus und kein Ultimatum für HFC-Trainer André Meyer

Der Hallesche FC verpasst gegen Dortmund II einen Befreiungsschlag. Wieder fehlt es an Durchschlagskraft. Aber Trainer André Meyer darf wohl weitermachen.

Halle (Saale)/MZ - Der so unter Druck stehende gab alles: Trainer André Meyer coachte über 90 Minuten ununterbrochen energisch an der Seitenlinie. Es half wenig. Der Hallesche FC hat einen Befreiungsschlag in der dritten Fußballliga verpasst.