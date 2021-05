Vertrag verlängert HFC bindet U19-Nationalspieler Shcherbakovski

Halle (Saale) - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat den Vertrag mit Jan Rafael Shcherbakovski bis 2022 verlängert. Das teilte der Club am Sonntag mit. Der offensive Mittelfeldspieler hatte mit 19 Jahren den Sprung in die Profi-Mannschaft geschafft und Anfang Februar in der 3. Liga debütiert. Shcherbakovski war im Sommer 2019 von Hertha BSC zum HFC ...